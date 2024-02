POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.02.2024. FOTO IM ANHANG

Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfall auf Kreuzung Wolfenbüttel, Frankfurter Straße/Gebrüder-Welger-Straße, 08.02.24, 17:30 Uhr Am frühen Donnerstagabend kam es in Wolfenbüttel zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 27-jährige Fahrer eines Audi beabsichtigte von der Frankfurter Straße nach links in die Gebrüder-Welger-Straße abzubiegen. ...

mehr