POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 02.12.2023 für den Bereich Salzgitter

Wolfenbüttel (ots) - Einbruch in Einfamilienwohnhaus Freitag, 01.12.2023, 13:45 Uhr bis 19:40 Uhr 38162 Cremlingen Hordorf, Osterkamp Bislang unbekannte Täter drangen in den Nachmittags.- bzw. frühen Abendstunden des 01.12.2023 gewaltsam in ein Einfamilienwohnhaus in der Straße Osterkamp in Hordorf ein. Dort wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. ...

