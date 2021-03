Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.03.2021.

Salzgitter (ots)

Anruf einer "falschen" Polizeibeamtin wurde erkannt.

Salzgitter, Lesse, 09.03.2021, 20:35 Uhr.

Eine unbekannte Frau hatte bei einer 77-jährigen Geschädigten angerufen und sich als angebliche Polizeibeamtin ausgegeben. In dem Gespräch hatte sich die Anruferin nach den Personalien der älteren Dame erkundigt. Nachdem bei der Angerufenen Zweifel an der Echtheit des Telefonates aufkamen, wurde das Gespräch seitens der 77-jährigen Frau beendet. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Betruges.

Warnhinweis der Polizei: Vertrauen sie niemals fremden Personen am Telefon, die sich, wie in diesem Fall, nach ihren Personalien erkundigen. Bitte nennen sie niemals diese persönlichen Daten und machen auch keine Angaben zu ihren persönlichen Vermögensverhältnissen. Ihre Polizei hilft ihnen stets, wenn sie Fragen diesbezüglich haben. Bitte vertrauen sie sich auch immer einer ihnen wichtigen Person an und schildern sie diesen den erhaltenen Anruf.

Kleinkraftrad war nicht versichert.

Salzgitter, Gebhardshagen, Hardeweg, 10.03.2021, 15:45 Uhr.

Eine 68-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades wurde von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Ermittlung der Beamten stellten diese fest, dass für das benutzte Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung mehr bestand. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein.

