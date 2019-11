Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.11.2019. Temporärer Ausfall der Telefonanlage der Polizei. --Ankündigung--

Salzgitter (ots)

Temporären Ausfall der Telefonanlage sowohl im Polizeikommissariat Peine als auch im Polizeikommissariat Salzgitter-Bad. -Ankündigung-

Auf Grund von Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich der Telekommunikation kann es zu einem temporären Ausfall der Amtsleitung sowie deren Nebenanschlüssen kommen. Betroffen hiervon sind:

Polizeikommissariat Salzgitter-Bad: Am 05.11.2019, für ca. 30 Minuten in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Betroffen ist die Amtsnummer 05341/825-0 (einschließlich der Nebenstellen). Es wird in diesem Zeitraum folgende Handynummer zur Verfügung stehen: 0163/3056831. Der Notruf 110 ist davon nicht betroffen.

Polizeikommissariat Peine: Am 06.11.2019, für ca. 30 Minuten in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Betroffen ist die Amtsnummer 05171/999-0 (einschließlich der Nebenstellen). Es wird in diesem Zeitraum folgende Handynummer zur Verfügung stehen: 0177/2583899. Der Notruf 110 ist davon nicht betroffen.

