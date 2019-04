POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 20. April 2019

Polizei Salzgitter

Wohnhauseinbruch

In der Zeit von Dienstagabend bis Freitagnachmittag drangen bisher nicht bekannte Täter über die Kellertür in ein Einfamilienhaus in Peine, Hoher Weg ein. Im Gebäude durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwenden Schmuck in noch nicht bekannte Schadenshöhe. Die Täter entfernten sich dann anschließend wieder unerkannt. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon 05171/999-0 in Verbindung zu setzen.

Bei Kontrolle Rauschgift aufgefunden

Am Freitagmittag wurde in Peine, auf der Wiesenstraße, ein 29-jähriger Mann von der Polizei mit seinem Pkw kontrolliert. Hierbei wurden bei dem Mann Marihuana, eine Feinwaage und Gerätschaften für den Konsum von Betäubungsmitteln (Pfeife und Grinder) in einer mitgeführten Tasche aufgefunden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, gegen 12:15 Uhr, erschien ein 25-Jähriger bei der Polizei in Peine auf der Dienststelle zur Klärung eines Sachverhaltes. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Mann mit einem BMW vorgefahren war, für den kein Versicherungsschutz mehr besteht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verbotenes Messer mitgeführt

Am Freitag, um 14:25 Uhr, wurde in Peine, auf der Hannoverschen Heerstraße ein 24-jähriger Mann von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass er ein sog. Einhandmesser mit sich führte, obwohl er dafür keine Erlaubnis hatte. Das Messer wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

