POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 18.04.2019, 09.00 Uhr, bis19.04.2019, 09.00 Uhr

Verkehrsunfall Zeit: 18.04.2019, 14:40 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Hohenrode, Bundesstraße 6 zwischen Posthof und Hohenroder Spinne Hergang: Eine 70-jährige beabsichtigte zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Pkw von der Bundesstraße 6, aus Richtung Posthof kommend, nach rechts in einen Feldweg abzubiegen. Sie verlangsamte ihre Fahrt und setzte den Fahrrichtungsanzeiger. Eine ihr mit ihrem Pkw folgende 49-jährige bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf den langsam vorausfahrenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 70-jährigen in den rechten Straßengraben geschoben, wo er zum Stehen kam. Die beiden Unfallbeteiligten wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, mussten jedoch nicht ärztlich versorgt werden. An beiden Pkw, welche abgeschleppt werden mussten, entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf ca. 9000 Euro geschätzt wird.

Verkehrsunfallflucht Zeit: 18.04.2019, 08:30-12:15 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Am Eikel Hergang: Ein zurzeit unbekannter Kraftfahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Eikel in Fahrtrichtung Gymnasium zum Parken abgestellten roten Pkw Renault. Dieser wurde am linken hinteren Kotflügel nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzten. Tel. 05341/825-0

