POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.04.2019

Peine (ots)

Container auf Wertstoffinsel brannten

Am Sonntag, gegen 22:20 Uhr, gerieten aus noch unbekannten Gründen drei Container auf einer Wertstoffinsel in der "Alten Kreisstraße" in Sonnenberg in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

PKW beschädigt

Zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Regerstraße in Stederdorf abgestellten PKW, indem sie zwei Seitenscheiben und einen Außenspiegel zerstörten. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Sonntag zwischen 14:10 Uhr und 20:00 Uhr, als er beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz in der Osterstraße in Peine einen PKW beschädigte. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

