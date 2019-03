Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.03.2019: Schwerer Unfall in der Ulmenallee

Bad Rothenfelde (ots)

Bei einem Unfall in der Ulmenallee wurde am Mittwochmorgen eine 77-jährige Fußgängerin von einem Müllentsorgungsfahrzeug erfasst. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Am späten Mittwochabend erlag die 77-Jährige ihren schweren Verletzungen.

