Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06. und 07.04.2019

Peine (ots)

Sachbeschädigungen an Pkw

Unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag einen VW Polo, der am Bahnhof Vechelde geparkt war. Der Besitzer stellte sein Fahrzeug um 11:20 Uhr auf dem westlichen Parkplatz ab. Als er gegen 17:30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er, dass beide Türen der rechten Fahrzeugseite zerkratzt waren.

Die Dunkelheit nutzten Unbekannte und zerstachen in der Nacht von Freitag auf Samstag alle vier Reifen eines Skoda Roomster. Das Fahrzeug war vor einem Mehrfamilienhaus in der Ostlandstraße in Wendeburg abgestellt.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Peine, unter 05171 999-0 zu melden.

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

In der Freitagnacht, gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger in Hohenhameln gegen einen Baum. Sowohl sein VW Golf, als auch der Baum wurden durch den Aufprall beschädigt. Trotzdem setzte der Mann seine Fahrt unerlaubt fort, konnte aber kurze Zeit später zu Hause gestellt werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,54 Promille, der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde die Polizei Peine zu einem Verkehrsunfall in Groß Ilsede gerufen. Ein 24 Jahre alter Mann war alleinbeteiligt von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Dabei wurde der slowakische Staatsbürger verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht werden. Eine Alkoholkontrolle bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,94 Promille. An dem Auto, einem Skoda Roomster, entstand Totalschaden. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

i.A. Alexandra Wölk

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell