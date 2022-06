Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 03.06.2022

-Seesen

Einbrecher ermittelt

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5231742

Der Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Jacobsonstr. vom 23./24.05.22 scheint aufgeklärt. Damit einhergehend dürfte auch ein Versuch vom 20./21.05.22 in das gleiche Geschäft dem Tatverdächtigen zuzurechnen sein. Die kriminalpolizeiliche Auswertung der Tatortspuren führte recht schnell zu einem 33-jährigen Seesener, der der Polizei bereits bekannt ist.

Das zweite Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar hat am gestrigen Vormittag gemeinsam mit Kollegen des Polizeikommissariats Seesen nach richterlicher Anordnung die Wohnung des Mannes durchsucht, wobei verschiedene Beweismittel gefunden wurden.

Ob noch mehr der seit Anfang April gezählten weiteren zehn Einbrüche und Einbruchsversuche im Bereich des Seesener Stadtkerns auf das Konto des Mannes gehen könnten, werden die weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeikommissariat Seesen geführt werden, zeigen. Die Auswertung der Spurenlage dauert an.

GS-Oker

-Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Seine schnelle Fahrweise dürfte einem 42-jährigen Mann aus Oker womöglich eine längere Fahrpause eingebracht haben.

Als er gestern Morgen gegen 10.00 Uhr einer Funkstreife in der Okerstr. wegen seines zügigen Tempos, welches er mit seinem PKW an den Tag legte, auffiel, stellten sich im Rahmen der Kontrolle bei ihm körperliche Auffälligkeiten heraus, die nicht von der Geschwindigkeit, sondern von der Einnahme von Betäubungsmitteln verursacht zu sein schienen.

Eine Blutprobe wurde daraufhin beim dem 42-Jährigen angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Liebenburg-Posthof- B 6

-Verkehrsunfall mit leichtem Personen und hohem Sachschaden

Am 02.06.22, gegen 14.10 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Wernigeröder mit seinem PKW Opel und in Begleitung seiner 69-jährigen Ehefrau die Bundestraße 6, kurz vor der Gemarkung Posthof, in Fahrtrichtung Salzgitter. Vor der Lichtsignalanlage der Kreuzung Posthof musste er nach derzeitigem Ermittlungsstand verkehrsbedingt warten.

Dies übersah anscheinend ein 46-jähriger Goslarer, der mit seinem PKW Audi ebenfalls in Rtg. Salzgitter fuhr.

Er fuhr nach dem Ergebnis der Unfallaufnahme ungebremst auf den PKW Opel auf. Während die beiden Insassen im Opel unverletzt blieben, verletzte sich der Audi Fahrer leicht. Er musste im Krankenhaus Goslar behandelt werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 EUR. Im Zuge der Unfallaufnahme und erforderlichen Abschleppmaßnahmen musste die B 6 für rund eine Stunde gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Lutter - B248

-Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am 02.06.22, gegen 14.25Uhr, befuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem PKW Daimler und ohne weitere Insassen die Bundesstraße 248, aus Rtg. Lutter kommend, in Rtg. Könneckenrode.

Ausgangs einer Rechtskurve kam sie aus bislang noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Baum. Durch den Aufprall wurde die 59-jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte befreit werden.

Mit dem angeforderten Rettungshubschrauber wurde die 59-Jährige in eine Klinik nach Braunschweig geflogen. Dort schwebt sie aktuell immer noch in Lebensgefahr.

An der Unfallstelle wurde neben Feuerwehr Rettungsdienst und Polizei auch ein Unfall-Sachverständiger eingesetzt. Dieser untersuchte die Spurenlage sowie das Fahrzeug im Hinblick auf die Rekonstruktion des Unfallverlaufs bzw. mögliche technische Mängel.

Das Ergebnis steht noch aus, ist jedoch erst nach Pfingsten zu erwarten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000 EUR. Zur Unfallaufnahme und der damit verbundenen Tätigkeiten musste die B 248 bis gegen 17.30 Uhr voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind keine direkten Unfallzeugen bekannt. Diese, sowie mögliche weitere Ersthelfer, die an der Unfallstelle waren, aber namentlich nicht erfasst wurden, werden durch das sachbearbeitende Polizeikommissariat in Seesen gesucht. Sie werden gebeten, sich unter der 05381/9440 zu melden.

-Lüdke, KHK-

