POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 15.04.2021

Brand eines Altpapiercontainers

Am späten Abend des 14.04.2021 kam es in der Posener Straße in Seesen zu einem erneuten Brand eines Altpapiercontainers. Hierbei wurde der Container, sowie eine dazu gehörige Einfriedung, zerstört. Durch die Feuerwehr Seesen wurde das Feuer abgelöscht. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Seesen (05381-9440) zu melden.

Verkehrsunfall

Am 15.04.2021 gegen 07:30 Uhr befährt der Führer des LKW das Gelände der Tankstelle in der Triftstraße in Bornhausen. Da der Kranaufbau des LKW nicht eingezogen war, stößt dieser Aufbau gegen die Überdachung des Gebäudekomplexes. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

