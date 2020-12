Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1862) Pkw-Flucht endete in Sackgasse

NürnbergNürnberg (ots)

In der Nacht von Samstag (26.12.2020) auf Sonntag (27.12.2020) ergriff ein 20-jähriger Pkw-Fahrer in der Nürnberger Innenstadt die Flucht, als Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Nach einem Verkehrsunfall endete die rasante Fahrt in einer Sackgasse - die Polizisten nahmen zunächst den Beifahrer und schließlich auch den Fahrer fest.

Gegen 01:15 Uhr entschieden sich die Beamten auf Höhe des Hauptbahnhofs, den grauen Mercedes des 20-Jährigen einer Kontrolle zu unterziehen. Doch anstatt anzuhalten, gab der Mann Gas. Die Streife nahm die Verfolgung auf. In den engen Straßen der Innenstadt verlor der Fahrer in einer Linkskurve mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Absperrpfosten. Hiervon offenbar unbeeindruckt setzte der Mann seine Fahrt fort, jedoch anscheinend ohne ausreichende Ortskenntnis - in einer Sackgasse war die motorisierte Flucht zunächst beendet und der 20-Jährige sowie sein 17-jähriger Beifahrer rannten fortan zu Fuß davon.

Mehrere Streifen fahndeten daraufhin nach dem Duo - mit Erfolg: Der 17-Jährige konnte kurz darauf festgenommen werden. Und auch der 20-Jährige stellte sich schließlich einige Zeit später einer Streife. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Der Fahrer muss sich nun wegen einer ganzen Reihe von Delikten verantworten. Gegen ihn wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

