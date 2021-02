Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 07.02.2021

Diebstahl aus Kleingartenparzelle

Ein derzeit unbekannter Täter gelang im Zeitraum vom 05.02.2021 bis 06.02.2021 in die Parzelle des Kleingarten des Geschädigten an der Braunschweiger Straße in Seesen und entwendete hier mehrere Holzpaletten und eine Bauschubkarre. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 06.02.2021, gegen 03.15 Uhr, wurde im Bereich der B 82(Höhe Bundesautobahn 7 / AS Rhüden) eine 34jährige männliche Person festgestellt, welche ein E-Bike führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Radfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Im weiteren Verlauf leistete der Radfahrer Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Gegen den Radfahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

