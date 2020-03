Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Ladendiebstahl in Vienenburg: Am Mittwoch, den 11.03.2020, nachmittags wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter in einer Drogeriefiliale an der Goslarer Straße in Vienenburg in einem unbeobachteten Moment diverse Kosmetika im Wert von etwa 2600,- Euro entwendet haben.

Wohnungseinbruchdiebstahl in Goslar-Wiedelah: In der Zeit von Sonntag, den 22.03.2020, 18.30 Uhr bis zur Feststellung am Dienstag, den 24.03.2020, 20.55 Uhr, wurde durch bislang unbekannte/n Täter in ein Wohnhaus in der Bäckerstraße eingebrochen. Nach Aufhebeln der rückwärtigen Zugangstür des in Sanierung befindlichen Hauses gelangte/n der oder die Täter in die Räumlichkeiten. Anschließend wurde daraus ein Exzenterschleifer entwendet.

Verkehrsunfall am Dienstag, den 24.03.2020, 16.44 Uhr, in Vienenburg: Der 32jährige Fahrer eines Motorrades Suzuki bog mit seinem Fahrzeug von der Merckstraße nach rechts in die Goslarer Straße ein. Beim Abbiegen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Durch den Aufschlag mit dem Körper und dem Rutschen mit dem Motorrad auf der Fahrbahn verletzte sich der Mann aus Braunschweig leicht. Er wurde durch die hinzugezogenen Rettungskräfte versorgt.

