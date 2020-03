Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügungen im Landkreis Goslar

Goslar (ots)

Auch am gestrigen Tag kontrollierte die Polizei im Landkreis Goslar. Weitestgehend wurde sich an die bestehenden Verfügungen gehalten.

In Clausthal mussten drei Ansammlungen von Personen aufgelöst werden. In Seesen wurden Streitigkeiten hinsichtlich der Einhaltung des Mindestabstands geschlichtet sowie zwei Personenansammlungen im privaten Raum mitgeteilt. Gespräche wurden sowohl in Clausthal, als auch in Seesen geführt. Die betroffenen Personen zeigten sich einsichtig und verließen die Örtlichkeiten.

In Goslar wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten 9 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Personen eingeleitet, die an der Stephaniekirche und am Bahnhofsvorplatz angetroffen wurden. Im Anschluss wurde ein Platzverweis gegen die anwesenden Personen ausgesprochen.

Holzhausen, POK

