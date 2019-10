Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 03.Oktober 2019

Goslar (ots)

Unfall mit Fußgängerin

Am gestrigen Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich ein Unfall mit einer Fußgängerin in der Dr. Heinrich-Jasper-Str. in Bad Harzburg. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 39- jährige Bad Harzburgerin fußläufig die Fahrbahn der Dr. Heinrrich-Japer-Str. überqueren. Vermutlich infolge Unachtsamkeit achtete sie dabei nicht auf den dort fließenden, stattfindenden Verkehr. Hierdurch wurde die Fußgängerin von einer noch bremsenden 55- jährigen Autofahrin uas dem LK Goslar erfasst. Die 39- jährige Bad Harzburgerin wurde zur Abklärung möglicher Verletzungen ins Krankenhaus Goslar verbracht werden.

