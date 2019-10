Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht v. 02.10.2019

Sachbeschädigung an Pumpenhaus

In der Zeit von Fr., 27.09.2019, bis Mi., 02.10.2019, wurde das Städtische Pumpenhäuschen in Langelsheim, Granestraße, beschädigt. Es wurde u.a. mit Farbe besprüht, ein Türgriff wurde beschädigt und Glasflaschen wurden zerschmissen. Sollten Glasscherben in die Pumpenanlage gelangen, wird von einem erheblichen Sachschaden ausgegangen. Bislang dürfte sich die Schadenshöhe auf ca 1000 Euro belaufen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-97870

