Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar, von Freitag, den 19.04.2019, 10:00 Uhr, bis Samstag, den 20.04.2019, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Falsche Polizeibeamte. Goslar. Am späten Donnerstagabend, zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr, wurden zwei ältere Damen von einem unbekannten Mann angerufen. Gegenüber einer 81jährigen gab sich der Mann als Polizeibeamter aus Berlin aus und stellte diverse Fragen. Gegenüber einer 94jährigen gab sich der Mann als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes aus. Das Gespräch wurde von der 94jährigen daraufhin sofort beendet, da sie durch die vorausgegangene Öffentlichkeitsarbeit entsprechend sensibilisiert war. An dieser Stelle nochmals der Hinweis, dass Mitarbeiter der Polizei am Telefon keine Fragen nach Wertgegenständen oder ähnlichem stellen. Machen sie auf keinen Fall entsprechende Angaben. Bei derartigen Anrufen fragen sie bitte nach einer Rückrufnummer und setzten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung.

Verkehrsunfallflucht. Goslar. In der Zeit zwischen Donnerstag, ca. 19:00 Uhr, und Freitag, ca. 14:15 Uhr, wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein blauer Pkw Skoda Fabia auf dem Parkplatz hinter der Musikschule in der Marktstraße beschädigt. Der Unfall ereignete sich vermutlich beim Ein-/Ausparken aus einer der dort vorhandenen Parklücken. Der / Die Unfallverursacher(in) entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall. Goslar. Am Freitagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, befuhr eine 56jährige mit ihrem Pkw Mercedes Benz die Bundesstraße 241 in Richtung Clausthal-Zellerfeld. In ihrem Pkw befanden sich außerdem 3 Insassen. In der Bärentalkurve geriet sie mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr uns stieß frontal mit dem Pkw VW Passat eines 50jährigen Mannes zusammen. Der 50jährige und eine 68jährige Insassin des Pkw Mercedes wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 13.000 Euro.

Beim "Kiffen" die Ruhe gestört. Astfeld. Am Freitagabend, gegen 19:45 Uhr, wurde durch Anwohner mitgeteilt, dass auf dem Gelände der Grundschule mehrere Jugendliche seien, und diese durch das Abspielen lauter Musik die Ruhe stören. An der Grundschule wurden 8 Jugendliche angetroffen und einer Jugendschutzkontrolle unterzogen, da einige von ihnen rauchten. Bei der folgenden Kontrolle wurde Betäubungsmittel aufgefunden, außerdem versuchte einer der Jugendlichen einen "Joint" zu verstecken. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Schumbrutzke, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell