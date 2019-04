Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 19.04.2019

Goslar (ots)

Führerschein nach Verkehrsunfall beschlagnahmt

Am Do., 18.04.2019, 15.50 Uhr, fuhr ein 77-jähriger Langelsheimer mit seinem Pkw beim Verlassen eines Parkplatzes in der Innenstadt gegen einen geparkten Pkw, es entstand Sachschaden in Höhe von ca 4500 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann ganz offensichtl. ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen war. Der Führerschein wurde deshalb beschlagnahmt.

Wildunfall auf der B 82

Am Do., 18.04.2019, 09.30 Uhr, befuhr eine 37-jährige Frau aus Hildesheim die B 82, Langelsheim i.R. Goslar. In Höhe Astfeld wechselte ein Reh über die Fahrbahn, wurde vom Pkw erfasst und getötet. Am Pkw entstand zudem Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

