POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Trunkenheit auf der B 6 bei Vienenburg:

Am Sonntag, den 18. November 2018, gegen 07.50 Uhr, befuhr ein 26jähriger Fahrer mit einem BMW 320 d die Bundesstraße 6 aus Wernigerode kommend in Richtung Braunschweig. Kurz hinter der Landesgrenze geriet er dann auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, so dass er nach links von der Fahrbahn abkam, sich dabei mehrfach drehte und mehrere Felder der Mittelschutzplanken beschädigt ehe er zum Stillstand kam. Der Fahrer blieb jedoch unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei der Befragung des Fahrers allerdings deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,10 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und auf dem Polizeikommissariat vorgenommen. Da der BMW frontal erheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von insgesamt ca. 16000,- Euro. /rh

