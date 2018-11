POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 19.11.18

Goslar (ots) - Schwelbrand rechtzeitig entdeckt.

Goslar. Am Sonntagnachmittag, 17.53 Uhr, erhielt die Polizei von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle Kenntnis darüber, dass es im Büroraum eines Wohn- und Geschäftshauses im Kattenberg zu einem Schwelbrand gekommenn war. Das Feuer konnte von den alarmierten freiwillige Feuerwehr Goslar, die mit 47 Einsatzkräften unter Leitung des Ortsbrandmeisters Olaf Laue vor Ort waren, bereits kurz nach deren Eintreffen abgelöscht werden. Angaben über die Brandausbruchsursache sind derzeit nicht möglich. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, es entstand allerdings nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Windschutzscheibe zerstört.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Windschutzscheibe eines an der Schützenallee, Höhe Haus Nr. 10, abgestellten Radladers. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Dachziegel zerstört.

Langelsheim. In der Zeit von Samstagabend, 21.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 17.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter mehrere Dachziegel eines Wohnhauses in der Streittorstraße. Dabei entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Langelsheim hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05326/9787-0 zu melden.

Gehweg beschädigt.

Goslar. Am Freitag, zwischen 12.00 und 12.30 Uhr, rangierte ein Tanklastzug in der Straße An der Trift, Höhe Haus Nr. 5, und beschädigte dadurch die Betondecke des vor dem Wohngebäude befindlichen Gehwegs. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein derzeit nicht bezifferbarer Schaden. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

