POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 02.05.18

Goslar (ots) - Geschlagen und getreten.

Goslar. Am Sonntagnachmittag, 16.10 Uhr, kam es in der Rosentorstraße, vor der Jakobikirche, zunächst zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 25-jähriger Goslar von einer derzeit noch unbekannten männlichen Person einen Kopfstoß erhielt. Als daraufhin ein 48-jähriger Goslarer seinem verletzten Bekannten zur Hilfe kam, wurde auch er von dem Unbekannten mittels Kopfstoß angegangen und fiel zu Boden, wo er zusätzlich noch einen Tritt ins Gesicht bekam. Der Tatverdächtige, der lediglich mit ca. 20 Jahre alt, von kleiner Statur, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einem roten T-Shirt und einer dunkelblauen Jeanshose, "ausländisches Aussehen", trug evtl. einen knallroten Rucksack auf dem Rücken, beschrieben werden konnte, flüchtete anschließend in Richtung Fischemäkerstraße. Ihm folgten zudem zwei weitere Personen, die offenbar zu ihm gehörten. Eine unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat durchgeführte Fahndung führte leider nicht mehr zur Feststellung der Person. Die beiden Verletzten wurden durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch erstversorgt. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Auseinandersetzung in Gaststätte.

Goslar. Am Sonntagabend, gegen 21.50 Uhr, betraten zwei alkoholisierte männliche Personen, ein 26- und ein 20-jähriger Goslarer, eine Gaststätte in der Hirschberger Straße und provozierten während ihres Aufenthalts mehrere dort anwesende Gäste. Es kam daraufhin in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Zuhilfenahme des Gaststätteninventars, wodurch zwei Gäste, ein 56- und ein 58-jähriger Goslarer, sowie die 57-jährige Wirtin verletzt wurden. Darüber hinaus brachten sich die beiden Tatverdächtigen in den Besitz von zwei Mobiltelefonen der Verletzten und verließen anschließend das Gebäude. Bei einer unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat durchgeführten Fahndung konnten beide im Nahbereich festgestellt und zur Goslarer Dienststelle gebracht werden, wo sie auch die Nacht verbrachten. Sie wurden am darauffolgenden Morgern nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die bei der Tat Verletzten waren im Krankenhaus Goslar ambulant medizinisch versorgt worden, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

