POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 02.05.18

- Unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluß Auto gefahren.

Goslar. Am Dienstagvormittag wurde ein 33-Jähriger aus Goslar mit seinem Fahrzeug im Brieger Weg kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, ein entsprechend durchgeführter Test ergab anschließend einen Wert von 2,44 Promille. Darüber hinaus verlief auch ein durchgeführter Drogentest positiv. Der Fahrer mußte sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen, der wurde Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen.

- Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Dienstagnachmittag, zwischen 15.00 und 17.15 Uhr, wurde ein in der Virchowstraße, in Höhe der Haus Nr. 17-21, am Fahrbahnrand abgestellter blauer Mazda 323F mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug im linken Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

- Einbruch in Bildungseinrichtung.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 17.30 Uhr, bis Montagvormittag, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters zunächst in das Gebäude und anschließend durch das ebenfalls gewaltsame Öffnen mehrerer Türen in den Verwaltungsbereich einer Bildungseinrichtung in der Schilderstraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten sowie die hier befindlichen Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Nach ersten Schätzungen dürfte allein der Sachschaden vermutlich mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich der Schilderstraße bzw. in der Nähe festgestellt und/oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

