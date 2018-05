POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 02.05.2018

Goslar (ots) - Diebstahl eines Laufhahnes und Hausfriedensbruch

In der Zeit vom 30.04.2018, 21.00 Uhr, bis 01.05.2018, 10.30 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Täter einen Hühnerschuppen in Lutter in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße und entwendete dort einen Laufhahn eines 34-jährigen Mannes aus Lutter. Dadurch entstand ein Schaden 150 Euro. (Bür)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell