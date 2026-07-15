Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drohung nach Klingelstreich

Gifhorn (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Polizei per Notruf über einen bedrohlichen Vorfall im Bereich des Spielplatzes an der Erich-Schaper-Straße in Gamsen informiert. Nach Klingelstreichen von Kindern habe ein Anwohner gegenüber den Zeugen erklärt, dass er die Kinder suchen wolle. Dabei habe er eine Pistole gezeigt.

Umgehend eilten mehrere Einsatzkräfte der Polizei zur Örtlichkeit, um nach dem zunächst unbekannten Mann zu suchen und die beteiligten Kinder zu ihrem Schutz ausfindig zu machen. Im Verlauf konnte eines der Kinder namentlich ermittelt werden. Der Junge beschrieb das Haus, an dem der Klingelstreich erfolgt war. Nachdem die Beamten dort geklingelt hatten, öffneten ihnen die Bewohner die Tür. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, händigte ein Bewohner den Einsatzkräften eine ungeladene Schreckschusswaffe sowie einen Waffenschein aus. Die Waffe und der Waffenschein wurden sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

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