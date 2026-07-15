Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Begleitfahrzeug kommt von der Fahrbahn ab - 55-Jähriger verstorben

Transvaal (ots)

In der vergangenen Nacht begleitete die Polizei Gifhorn einen Schwertransport von Weyhausen mit dem Ziel Knesebeck. Gegen 23:00 Uhr befanden sich die Fahrzeuge auf der Kreisstraße 20 zwischen Transvaal und Vorhop. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verlor der Fahrer eines Begleitfahrzeugs des mit der Durchführung des Transports beauftragten Unternehmens auf diesem Streckenabschnitt das Bewusstsein. Der Volkswagen Transporter kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und nach etwa 50 Metern auf einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Die Polizeibeamten begannen umgehend mit der Reanimation des 55-jährigen Fahrers. Die Maßnahmen wurden anschließend durch den alarmierten Rettungsdienst fortgeführt. Ein ebenfalls alarmierter Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

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