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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in eine Scheune - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau-Atteln (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Mittwoch, 08. Juli, 19.00 Uhr, und Montag, 13. Juli, 08.00 Uhr, in eine Scheune an der Straße Auf dem Felde in Lichtenau-Atteln eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte ein Schloss der Zugangstür, durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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