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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu versuchtem Straßenraub gesucht

Büren-Wewelsburg (ots)

(ivdh) Am Sonntagnachmittag, 12. Juni, wurde ein 17-Jähriger an der Lange Straße in Büren-Wewelsburg Opfer eines versuchten Raubüberfalls, bei dem die mutmaßlichen Täter ihn leicht verletzten. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Bankfiliale holte der Jugendliche gegen 16.20 Uhr Bargeld am Geldautomaten ab. Anschließend ging er auf dem Gehweg in Richtung Böddeker Straße. Kurz hinter der Filiale parkte ein Auto am Straßenrand, aus dem drei Männer ausstiegen. Einer forderte ihn unter der Androhung von Schlägen auf, Geld herauszugeben. Als er kein Geld übergab, schlug ein anderer ihm mit der Faust in die Rippen und ins Gesicht. Der 17-Jährige lief dann links in eine benachbarte Straße davon, die für den Fahrzeugverkehr gesperrt war. Die drei Tatverdächtigen folgten ihm kurz in ihrem Wagen, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Jugendliche rief seinen Vater an, welcher die Polizei verständigte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

Bei dem Auto habe es sich um einen grauen BMW mit einem Paderborner Nummernschild gehandelt. In der Mitte stand ein einzelner Buchstabe, vermutlich ein "E". Der 17-Jährige schätzte die drei Männer auf Anfang 20 und ungefähr 1,80 Meter groß. Der Tatverdächtige, der mit Schlägen drohte, hatte dunkelbraune Haar, trug ein pinkes Poloshirt und eine blaue Jeans. Der Tatverdächtige, der zugeschlagen hat, hatte schwarze Haare und hatte ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Under Amour" sowie eine schwarze Jeans an. Der Autofahrer hatte schwarze Haare, trug ein schwarzes T-Shirt der Marke "Adidas" und eine dunkelblaue Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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