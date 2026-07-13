Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall auf der B1 mit tödlich verletztem Autofahrer

Paderborn-Marienloh (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der B1 zwischen den Anschlussstellen Diebesweg und Bad Lippspringe hat sich ein Autofahrer am Montagmorgen, 13. Juli, tödliche Verletzungen zugezogen.

Der 51-Jährige war gegen 07.50 Uhr mit einem Skoda auf dem linken von zwei Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Bad Lippspringe unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden LKW zusammen, der von einem 40-Jährigen gefahren wurde.

Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst verstarb der Mann an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Skoda wurde sichergestellt. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Durch die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn war die B1 zwischen den Abfahrten Diebesweg und Bad Lippspringe bis in den Mittag hinein komplett gesperrt. Im Rückstau ereignete sich gegen 09.00 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Bad Lippspringe ein Auffahrunfall. Dabei wurde ein LKW, der aus Schlangen kommend in Richtung Paderborn fuhr, beschädigt.

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