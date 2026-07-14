Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Büroraum - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter sind zwischen Sonntag, 12. Juli, 16.00 Uhr, und Montag, 13. Juli, 07.45 Uhr, in Büroräume am Marienplatz in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte wahrscheinlich ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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