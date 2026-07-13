Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in einen Bürocontainer - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 10. Juli, 18.00 Uhr, und Samstag, 11. Juli, 08.50 Uhr, in einen Bürocontainer an der Detmolder Straße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten ein Fenster, durchwühlten den Raum und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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