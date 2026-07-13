POL-PB: Einbruch in eine Wohnung - Polizei sucht Zeugen
Delbrück (ots)
(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 10. Juli, 11.15 Uhr und 11.50 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Schlingfeld in Delbrück eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Einbrecher beschädigten den Schließmechanismus der Eingangstür, um in die Wohnung im ersten Stock zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
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