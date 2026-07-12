POL-PB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 62-Jährigen
Paderborn-Wewer (ots)
(ivdh) Am Sonntagmittag, 12. Juli trafen Polizeibeamte auf Grund eines Zeugenhinweises den 62-jährigen Mann aus Paderborn-Wewer wohlbehalten an.
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