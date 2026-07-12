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Polizei Paderborn

POL-PB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 62-Jährigen

Paderborn-Wewer (ots)

(ivdh) Am Sonntagmittag, 12. Juli trafen Polizeibeamte auf Grund eines Zeugenhinweises den 62-jährigen Mann aus Paderborn-Wewer wohlbehalten an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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