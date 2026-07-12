POL-PB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 62-Jährigen

Altenbeken (ots) - (md) An einem Supermarkt in Altenbeken konnte die Polizei am Freitag, 10. Juli gegen 2.45 Uhr einen potenziellen Einbrecher stellen und in Gewahrsam nehmen. Die Polizei begab sich, als der Einbruchalarm ausgelöst wurde, zu dem Supermarkt an der Hüttenstraße und traf dort auf den Tatverdächtigen. Auf den Videoaufzeichnungen war zu sehen, wie der Mann versucht hatte, die Glastür mit Tritten zu ...

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