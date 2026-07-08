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Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Lichtenau (ots)

(md) Unbekannte stahlen zwischen Montag, 6. Juli, 17.30 Uhr und Dienstag, 7. Juli. 7.30 Uhr Werkzeuge aus Containern einer Baustelle am Heggeweg in Lichtenau.

Der Einbruch fiel den Eigentümern der Baucontainer am Dienstag auf und sie alarmierten die Polizei. Unbekannte hatten sich Zutritt zur Baustelle verschafft, die Schlösser der Container aufgebrochen und waren in unbekannte Richtung geflohen.

Einem der Eigentümer war bereits ungefähr drei Wochen vorher ein verdächtiges Fahrzeug am Gelände aufgefallen, ein kleiner, weißer LKW, in dem zwei vermutlich russischstämmige Personen saßen.

Wer Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum oder auch zuvor geben kann, wird gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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