POL-PB: Einbruch in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen
Büren (ots)
(mh) Unbekannte sind zwischen Freitag, 03. Juli, 20.00 Uhr, und Sonntag, 05. Juli, 18.00 Uhr, in einen Baucontainer an der Mauritiusstraße in Büren eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Einbrecher beschädigten die Schließanlage des Containers und durchwühlten ihn im Anschluss. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
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