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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Penthouse-Wohnung gesucht

Paderborn (ots)

(md) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch am Dienstag, 7. Juli zwischen 6.30 Uhr und 16.15 Uhr in einer Penthouse-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gleiwitzer Straße in Paderborn.

Die Bewohner stellten bei Rückkehr am frühen Abend Beschädigungen an der Wohnungstür im zweiten Obergeschoss fest und fanden die Räume durchwühlt vor. Daraufhin alarmierten sie die Polizei. Unbekannte hatten die Tür aufgebrochen und die Wohnung durchsucht, bevor sie unbekannte Richtung geflohen waren.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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