Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei Kollision mit Pkw lebensgefährlich

Delbrück (ots)

(md) An der Kreuzung Lipplinger Straße und Unterer Weg in Delbrück stießen am Montagabend, 6. Juli, gegen 18.30 Uhr ein Auto und eine Pedelec-Fahrerin zusammen. Bei dem Unfall zog sich die Radlerin lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ein 32 Jahre alter Mann befuhr in seinem VW-Transporter die Straße Untere Weg in Richtung Lipplinger Straße. Zeitgleich fuhr eine 66 Jahre alte Frau auf ihrem Pedelec auf dem kombinierten Geh-/Radweg der Lipplinger Straße Richtung Lippling. Nach ersten Erkenntnissen missachtetet die Frau die Vorfahrt des Autos und es kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, verletzte sich dabei lebensgefährlich und kam in ein Paderborner Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer verletzte sich nicht.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Paderborner Polizei war zur Unfallaufnahme im Einsatz, die Unfallstelle war bis 20.30 Uhr gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des VW und des Pedelec an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.400 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell