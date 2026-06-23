Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelelec-Fahrer bei Unfall mit Pkw schwer verletzt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Am Montag, 22. Mai kam es gegen 19.46 Uhr an der Kreuzung Dubelohstraße und Heinz-Nixddorf-Ring zu einem Zusammenstoß zwischen einem 59 Jahre alten Pedelec-Fahrer und einem Hyundai i30, an dessen Steuer ein 21 Jahre alter junger Mann saß.

Der Junge Mann war in seinem Hyundai auf der Dubelohstraße aus Richtung Paderborn kommend in Fahrtrichtung Schloß Neuhaus unterwegs und wollte nach rechts auf die B1 in Fahrtrichtung Bad Lippspringe abbiegen. Der Pedelec-Fahrer beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen über die Rad- und Fußgängerfurt den Auf- und Ausfahrtsbereich der B1 von den Fischteichen kommend in Richtung Marienloher Straße zu überqueren. Der Autofahrer nahm nach eigener Aussage den Radler zu spät wahr und es kam trotz Bremsvorgang zum Zusammenstoß. Der alte Pedelec-Fahrer trug keinen Helm und verletzte sich schwer. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus, die Auffahrt auf die B1 in Richtung Bad Lippspringe war bis ungefähr 20.50 Uhr gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.050 Euro.

Nach ersten Ermittlungen besteht beim Pedelec-Fahrer der Verdacht einer Ablenkung, er trug so genannte In-Ear-Kiopfhörer und auf seinem Handy, welches am Lenker befestigt war, liefen Videosequenzen. Zudem hatten er nach eigenen Angaben Alkohol getrunken. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell