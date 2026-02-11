Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Garage und Scheune - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind in Lichtenau zwischen Montag, 09. Februar, 11.00 Uhr, und Dienstag, 10. Februar, 09.15 Uhr, in eine Garage und in eine Scheune eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Schneefelder Straße in Lichtenau-Blankenrode beschädigte der Täter den Schließmechanismus einer Garage. Er durchwühlte im Anschluss die Räumlichkeit und flüchtete in unbekannte Richtung.

In die Scheune brach ein Täter an der Paderborner Straße in Lichtenau-Husen ein. Dort beschädigte er eine Zugangstür, durchwühlte den Raum und flüchtete im Anschluss ebenfalls in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell