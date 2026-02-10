PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch auf Firmengelände

Büren (ots)

(md) Ein Unbekannter brach am Sonntag, 08. Februar auf ein Firmengelände an der Anschrift Oberer Westring in Büren ein und floh mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel einen Mitarbeiter am Montagmorgen auf und er alarmierte die Polizei. Der Täter hatte einen Zaun beschädigt und war so auf das Gelände gelangt. Die Videoüberwachung zeigt zur besagten Zeit eine unbefugte Person auf dem Gelände, vermutlich männlich und mit schwarzer Mütze, schwarzer Hose und schwarzer Jacke bekleidet.

Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 09:00

    POL-PB: Einbruch in Kellerraum - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Montag, 26. Januar, 11.00 Uhr, und Montag, 09. Februar, 11.00 Uhr, in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses am Pohlweg in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher beschädigte eine Tür und durchwühlte die Räumlichkeit. Er flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:46

    POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

    Paderborn (ots) - (CK) - Am Sonntag (08.02., 13.15 Uhr bis 19.15 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Dr.-Vockel-Straße ein, nachdem sie sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt verschafft hatten. Im Inneren wurden einige Zimmer durchsucht. Bislang steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:31

    POL-PB: Brand in Mehrfamilienhaus

    Paderborn (ots) - (ivdh) Am frühen Montagmorgen, 09. Februar, gegen 04:45 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus Am Westerntor in Paderborn. Aus den Fenstern einer Erdgeschosswohnung drang starker Rauch und Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und evakuierte weitere Bewohner des Hauses. Niemand wurde verletzt. Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Für die Dauer der Löscharbeiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren