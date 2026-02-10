Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch auf Firmengelände

Büren (ots)

(md) Ein Unbekannter brach am Sonntag, 08. Februar auf ein Firmengelände an der Anschrift Oberer Westring in Büren ein und floh mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel einen Mitarbeiter am Montagmorgen auf und er alarmierte die Polizei. Der Täter hatte einen Zaun beschädigt und war so auf das Gelände gelangt. Die Videoüberwachung zeigt zur besagten Zeit eine unbefugte Person auf dem Gelände, vermutlich männlich und mit schwarzer Mütze, schwarzer Hose und schwarzer Jacke bekleidet.

Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell