Polizei Paderborn

POL-PB: Statt Instagram-Verabredung - versuchter Raub

Paderborn (ots)

(CK) - Am Freitagabend (06.02., 18.45 Uhr) begab sich ein 21-jähriger Mann aus Detmold zu einer über Instagram getroffenen Verabredung mit einer ihm unbekannten jungen Frau.

Am vereinbarten Treffpunkt, der Bushaltestelle "Adenauerring", wurde der junge Mann mittels einer weiteren digitaler Nachricht zu einer anderen Örtlichkeit in einem Waldgebiet an der Bielefelder Straße geschickt.

An diesem Treffpunkt, einer nahegelegenen Kapelle, erwarteten ihn jedoch statt einer jungen Frau zwei Täter, die versuchten ihn festzuhalten. Der 21-Jährige konnte sich zunächst losreißen. Die beiden Tatverdächtigen folgten ihm, rissen ihn zu Boden und schlugen auf ihn ein, wohl in der Absicht, sein Handy zu rauben.

Der Geschädigte rief lauthals um Hilfe und schaffte es schließlich, sich loszureißen und in Richtung Bielefelder Straße zu flüchten. Hier traf er auf einen Zeugen, der die Auseinandersetzung bemerkt hatte und laut rufend auf die drei Personen zugegangen war. Der 21-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Sie werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: etwa 20 Jahre, 185cm, schwarz glänzende Winterjacke, dunkle, leicht lockige Haare, kurz geschnittener Vollbart 2. Täter: etwa 20 Jahre, graue Jacke Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat die Täter beobachtet oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

