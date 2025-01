POL-PB: Junge mit Kinderrad von Auto erfasst - Vierjähriger leicht verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Bei einem Wohnungseinbruch am Ginsterweg hat eine Bewohnerin die Täter am Dienstagabend in die Flucht geschlagen. Ein weiterer Einbruch wurde zuvor an der Uhlandstraße verübt. Eine Frau hielt sich gegen 19.15 Uhr im Obergeschoss ihres Einfamilienhauses am Ginsterweg auf. Sie hörte Schlaggeräusche und begab sich ins Erdgeschoss. Im Wohnzimmer ...

mehr