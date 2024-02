POL-PB: Rollerfahrer angefahren - junge Frau flüchtet mit schwarzem VW Golf

Lichtenau (ots) - (CK) - Am Samstagabend (17.02., 20.30 Uhr bis 23.20 Uhr) hebelten bislang unbekannte Einbrecher die Eingangsschiebetür eines Einkaufsmarktes an der Husener Straße auf und gelangten so in die Innenräume. Hier stahlen die Täter Zigaretten, die sich im Kassenbereich befanden, und rissen mehrere Regale auf den Boden. Weiterhin versuchten sie, eine angrenzende Bürotür einzutreten, was ihnen jedoch nicht ...

