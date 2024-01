POL-PB: Garagenbrand in Hövelhof-Espeln

Paderborn (ots) - (mb) An der Barkhauser Straße in Paderborn-Wewer und an der Leuschner Straße waren Wohnungseinbrecher aktiv. Die Bewohner eines Hauses an der Barkhauser Straße, zwischen dem Kreisverkehr Pamplonastraße und Am Ziegenberg legten sich am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr schlafen. Am Freitagmorgen, gegen 07.15 Uhr, bemerkten sie, dass die Terrassentür aufstand. Im Haus war nach Wertsachen gesucht worden. Der oder die Täter entwendeten ein Fernsehgerät. ...

