Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Brandeinsätze - geringe Schäden

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Zu fünf Bränden im Kreisgebiet Paderborn musste neben der Feuerwehr auch die Polizei seit Dienstagnachmittag ausrücken.

In Borchen geriet an der Bachstraße eine Gartensauna am Dienstag in Brand. Eine Hausbewohnerin entdeckte gegen 16.00 Uhr Rauch und Flammen aus dem Holzhaus aufsteigen und rief die Feuerwehr. Der Brand war wegen der frühen Entdeckung schnell gelöscht. An dem Saunahaus entstand Sachschaden. Als Brandursache geht die Polizei von einem defekt am Saunaofen aus.

Um 18.35 Uhr brach im Keller eines Wohnhauses am Wietheimer Weg in Bad Lippspringe ein Feuer aus. Bewohner bemerkten den Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Die Wehrleute löschten brennende Abfallkarton und schafften sie aus dem Keller. Brandursache ist in diesem Fall eine nachglimmende Zigarettenkippe.

Ein Mülleimer stand um 21.00 Uhr in Paderborn an einer Bushaltestelle an der Driburger Straße in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch unbekannte Täter und sucht Zeugen.

Am frühen Mittwochmorgen geriet Recycling-Müll auf einem Betriebshof an der Halberstädter Straße in Brand. Gegen 04.30 Uhr wurde hier Alarm ausgelöst und die Paderborner Feuerwehr rückte an. Das Feuer unter dem überdachten Lagerplatz war schnell unter Kontrolle und es entstand kein Gebäudeschaden. Als Brandursache gehen Feuerwehr und Polizei von einer Selbstentzündung im Müll aus.

Leichten Gebäudeschaden an Fassade, Fenstern und Rollläden hinterließ ein Feuer am Mittwoch um 05.45 Uhr in Bad Wünnenberg am Mordian-Loer-Weg. Ein Hausbewohner war durch knisternde Geräusche wachgeworden und hatte das Feuer entdeckt. Er weckte die Hausbewohner rechtzeitig, sodass niemand verletzt wurde. Außen am Haus stehende Mülltonnen waren in Brand geraten. Hier geht die Polizei von einer Selbstentzündung im Abfall aus. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell