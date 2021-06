Polizei Paderborn

POL-PB: Rennradfahrer fährt auf stehendes Auto und verletzt sich schwer, Samstag, 19.06.2021, 11:25 Uhr

Borchen, L 636 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Salzkotten ist ein Rennradfahrer (60) aus Borchen am Samstag, 19.06.2021 schwer verletzt worden. Gegen 11:25 Uhr fuhr der Radfahrer mit seinem Sportgerät auf der L636 von Salzkotten nach Verne. Dabei übersah er einen mit Warnblinklicht am Fahrbahnrand abgestellten VW Golf und fuhr auf das Heck des Fahrzeugs auf. Bei der Kollision brach das Rennrad in der Mitte durch. Der schwerverletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Münster geflogen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell