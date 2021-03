Polizei Paderborn

POL-PB: Außenspiegel abgetreten - Tatverdächtige dank aufmerksamem Zeugen ermittelt

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Donnerstagmorgen (04.03., 00.50 Uhr) meldete sich ein aufmerksamer Zeuge über den Polizeiruf 110 bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben eine Personengruppe bemerkt hatte, die die Außenspiegel mehrerer geparkter Autos in der Wollmarktstraße abgetreten hätten.

Daraufhin wurden mehrere Funkstreifenwagen in die Richtung entsandt. Noch in Tatortnähe auf der Borchener Straße wurden zwei Männer (21, 18) und eine 17-jährige Frau, alle aus Paderborn und Bad Lippspringe, angetroffen. Aufgrund der Spuren am Tatort, die durch die eingesetzten Beamten gesichert worden waren, ist das Trio verdächtig, für die Sachbeschädigungen in Betracht zu kommen.

In der Wollmarktstraße wurden insgesamt sieben Fahrzeuge festgestellt, an denen die Außenspiegel abgetreten worden waren.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

