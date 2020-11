Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrerflucht auf Uni-Parkplatz - Zeugen gesucht

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Am Freitagnachmittag (20.11.2020) hat sich auf den Parkplätzen an der Fanny-Nathan-Straße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet.

Ein Polofahrerin (21) parkte ihren Kleinwagen gegen 15.45 Uhr gegenüber des Universitätsgebäudes Q. Um 18.00 Uhr kehrte sie zurück und stellte einen Schaden am Heck ihres Autos fest. Ein Zeuge hatte gegen 17.00 Uhr einen lauten Knall gehört und einen schwarzen Wagen wegfahren sehen. Ob es sich dabei um den Unfallverursacher handelte steht nicht fest. Zur Unfallzeit sollen sich weitere Zeugen, unter anderem eine blonde Frau, in der Nähe aufgehalten haben. Diese Personen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05251/3060 in Verbindung zu setzen.

