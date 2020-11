Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte im Bus

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Bei einem Bremsmanöver auf der Abtsbrede sind am Donnerstag zwei Frauen in einem Bus gestürzt und leicht verletzt worden.

Der Bus fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Abtsbrede zur Stettiner Straße. An der Einmündung hielt der Busfahrer (45) an. Als er wieder anfuhr, bemerkte er ein weiteres Fahrzeug auf der Vorfahrtstraße und bremste erneut. Dabei stürzten zwei 47-jährige Fahrgäste, die im Bus standen. Beide Frauen erlitten Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

