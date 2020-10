Polizei Paderborn

POL-PB: Scheunenbrand in Delbrück am späten Freitagabend

33129 Delbrück (ots)

33129 Delbrück, Jüdendamm Brand einer Scheune Freitag, 09.10.2020, 23:45 Uhr

Am späten Freitagabend wurde der Feuerwehr der Brand einer Scheune in Delbrück am Jüdendamm gemeldet. Die Scheune auf einem Hofgelände grenzt an mehrere Werkstatträume an. In der Scheune werden Heuballen und Maschinen gelagert. Der Bereich der Scheune, in der rund 160 große Heuballen gelagert werden, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch das Feuer wurde ein Großteil des Heus vernichtet und die Scheune stark beschädigt. Eine Ausbreitung der Flammen auf die gesamte Scheune und angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 50 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Montagmorgen durch das Fachkommissariat fortgesetzt.

